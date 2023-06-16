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Политолог Суздальцев назвал Россию интересной в плане заработка страной

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Анастасия Белоусова
Политолог Андрей Суздальцев в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат.
Политолог Суздальцев назвал Россию интересной в плане заработка страной
  • РИА Новости

«Россия уже на этом пути. Для постсоветского пространства российский рынок самый выгодный, самый ёмкий. Конечно, к нам уже близок Китай, дальше страны Евросоюза. Мы — страна интересная в плане заработка», — подчеркнул Суздальцев.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат.

По его словам, важно обеспечить опережающий рост доходов граждан.

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