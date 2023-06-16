Путин: мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства продлят на 2024 год

Президент России Владимир Путин заявил, что мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства будет продлён на 2024 год.

«Мы уже в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства. Я обращаю внимание — полностью убрали их в случае внешних недружественных действий. Кстати, этот мораторий будет продлён на следующий 2024 год», — сказал Путин на ПМЭФ.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.

Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.