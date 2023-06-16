Путин: мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства продлят на 2024 год
- РИА Новости
«Мы уже в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства. Я обращаю внимание — полностью убрали их в случае внешних недружественных действий. Кстати, этот мораторий будет продлён на следующий 2024 год», — сказал Путин на ПМЭФ.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.
Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.