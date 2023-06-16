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Путин: мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства продлят на 2024 год

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Президент России Владимир Путин заявил, что мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства будет продлён на 2024 год.
Путин: мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства продлят на 2024 год
  • РИА Новости

«Мы уже в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства. Я обращаю внимание — полностью убрали их в случае внешних недружественных действий. Кстати, этот мораторий будет продлён на следующий 2024 год», — сказал Путин на ПМЭФ.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.

Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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