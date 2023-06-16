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Минсельхоз: сбор овощей в новых регионах России снизится из-за разрушения Каховской ГЭС

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Сбор овощей в новых российских регионах в 2023 году снизится из-за разрушения Каховской ГЭС, урожай зерна составит около 3 млн тонн.
Минсельхоз: сбор овощей в новых регионах России снизится из-за разрушения Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом заявил в ходе ПМЭФ министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«По урожаю, который мы ожидаем, я думаю, что порядка 3 млн тонн зерновых мы можем собрать там, наверное, 1,5 млн тонн масличных. Овощи традиционно являются продукцией, которая там производится», — цитирует его ТАСС.

Патрушев добавил: с учётом последних событий на Каховской ГЭС, возможно, по овощам будет некоторое падение.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что разрушение Каховской гидроэлектростанции не окажет влияния на прогноз по объёмам урожая в целом в России.

При этом она отметила, что ЧП на станции нанесло удар по самообеспеченности новых российских регионов.

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