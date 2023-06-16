В Подмосковье обновлён рекорд по числу социальных предпринимателей

Этот год стал рекордным по количеству социальных предпринимателей в Подмосковье.

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства региона и министра инвестиций Екатерины Зиновьевой.

«На сегодняшний день 888 компаний в секторе МСП Московской области получили статус социальных — это абсолютный рекорд по числу соцпредпринимателей в регионе», — сказала она.

Кроме того, более 240 компаний получили статус социальных впервые.

Ранее, по сообщению kp.ru, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на площадке Петербургского международного экономического форума рассказала об итогах реализации национального проекта «Производительность труда» в столице.