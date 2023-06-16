Путин расписался на сигнальном жилете по просьбе арабского бизнесмена на ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Участник мероприятия обратился к главам государств с такой просьбой, когда они знакомились со стендом ОАЭ на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, он давно коллекционирует автографы, в его коллекции есть экземпляры от премьеров и глав нескольких стран. По его признанию, автограф Путина станет самым ценным в его собрании.
Ранее сообщалось, что президенты России и ОАЭ в ходе встречи в Санкт-Петербурге намерены обсудить актуальные международные и региональные проблемы и двусторонние отношения, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.