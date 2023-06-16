Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине
- РИА Новости
«Мы внимательно относимся к всевозможным инициативам, выдвигаемым отдельными государствами, группой государств, внимательно их изучаем. Вы знаете, что Россия всегда говорила о своей готовности провести мирные переговоры, но на реалистичных условиях», — заявила она.
Матвиенко отметила, что сегодня нет предпосылок, для того чтобы можно было всерьёз говорить о каких-либо мирных переговорах.
По её мнению, в первую очередь, это не позволит Запад.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта.
Также он подчеркнул, что инициативе Китая по урегулированию украинского конфликта придаётся большое значение.