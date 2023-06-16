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Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

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Россия готова к мирным переговорам по Украине на реалистичных условиях, но сегодня предпосылок для этого нет, заявила Интерфаксу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине
  • РИА Новости

«Мы внимательно относимся к всевозможным инициативам, выдвигаемым отдельными государствами, группой государств, внимательно их изучаем. Вы знаете, что Россия всегда говорила о своей готовности провести мирные переговоры, но на реалистичных условиях», — заявила она.

Матвиенко отметила, что сегодня нет предпосылок, для того чтобы можно было всерьёз говорить о каких-либо мирных переговорах.

По её мнению, в первую очередь, это не позволит Запад.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта.

Также он подчеркнул, что инициативе Китая по урегулированию украинского конфликта придаётся большое значение.

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