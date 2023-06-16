Сальдо назвал возможным восстановление плотины Каховской ГЭС
- AP
Об этом сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности всё равно сохранены», — заявил он.
При этом Сальдо отметил, что восстановление может занять около года.
По последним данным, в результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 25 человек.
Сальдо также сообщал, что около 8 тыс. жителей эвакуировано с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.