Сальдо назвал возможным восстановление плотины Каховской ГЭС

Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности всё равно сохранены», — заявил он.

При этом Сальдо отметил, что восстановление может занять около года.

По последним данным, в результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 25 человек.

Сальдо также сообщал, что около 8 тыс. жителей эвакуировано с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.