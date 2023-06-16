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Во Владивостоке откроют народный памятник медикам Приморья

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Во Владивостоке откроют памятник медицинскому работнику Приморского края с помощью пожертвований жителей региона.
Во Владивостоке откроют народный памятник медикам Приморья
  • Gettyimages.ru

Об этом cообщил ИА PrimaMedia со ссылкой на инициатора проекта Светлану Морозову.

Скульптура представляет собой образ мужчины-врача с ребёнком на руках. В основу создания идеи легло понимание о тяжёлой работе медиков во время эпидемии коронавируса.

«Так оказалось, что в тот период я была всё время рядом с врачами. Видела, что они в буквальном смысле находятся на передовой, как бойцы. Они боролись за нас, за наши жизни, невзирая на то, что могли погибнуть сами. К огромному несчастью, порой так и происходило. Многие врачи и медсёстры погибли от коронавируса», — рассказала Морозова.

Памятник будет установлен на территории медуниверситета.

Уточняется, что Морозова призывает жителей региона сделать пожертвования на изготовление и установку.

«Это будет народный памятник. Никто не должен присваивать исключительно себе это право. Поэтому мы открыли в банке ВТБ специальный счёт для сбора средств», — пояснила инициатор проекта.

Ранее «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщили, что в Москве продолжаются работы по ремонту памятников архитектуры, в том числе купеческих домов. Шесть таких исторических зданий будут восстановлены в 2023 году. 

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