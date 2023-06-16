Песков: у Путина на площадке ПМЭФ 16 июня запланирован международный контакт

Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, 16 июня.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У президента запланирован международный контакт, потом в районе 2 часов дня мы ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит», — заявил он журналисту Павлу Зарубину.

Песков уточнил, что также ожидается панельная дискуссия.

Ранее Песков заявил, что Путин в своём выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике.