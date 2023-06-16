Песков: у Путина на площадке ПМЭФ 16 июня запланирован международный контакт
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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У президента запланирован международный контакт, потом в районе 2 часов дня мы ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит», — заявил он журналисту Павлу Зарубину.
Песков уточнил, что также ожидается панельная дискуссия.
Ранее Песков заявил, что Путин в своём выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике.