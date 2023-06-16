АО «ГЛОНАСС» планирует снабжать «Яндекс.Карты» оперативными данными о ДТП
Об этом информирует РИА Новости.
«Технология отработана с операторами дорог, и это решение мы можем масштабировать для обогащения таких сервисов, как «Яндекс.Карты», — сказал Райкевич.
По его словам, это позволит сократить пробки и заранее выбрать маршруты объезда.
Также, как отметил гендиректор, сервис позволит сообщать об авариях очевидцам в ручном режиме нажатием на кнопку SOS в автомобиле.
Ранее Ростех создал импортозамещающие антенны для GPS и ГЛОНАСС.
Также сенатор Артём Шейкин заявил, что гражданские БПЛА необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС.