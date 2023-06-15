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Сенатор Шейкин: гражданские БПЛА необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин заявил, что гражданские беспилотные летательные аппараты необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС, чтобы их проще было идентифицировать, а частным охранным структурам нужно разрешить сбивать дроны.

Об этом он написал в статье для «Парламентской газеты».

«С точки зрения безопасности одна из ключевых задач сегодня состоит в том, чтобы распознавать чужие БПЛА, залетающие на территорию России, — и здесь как оптимальное решение была предложена инициатива по внедрению в беспилотники системы ГЛОНАСС. АО «ГЛОНАСС» располагает для этого всем необходимым, и запустить мониторинг «свой-чужой» можно достаточно быстро», — отметил сенатор.

По его словам, в качестве дополнительной меры было предложено внести изменения в паспорта антитеррористической безопасности объектов (в части обязательных требований по предупреждению атак БПЛА), и разрешить негосударственным охранным структурам сбивать беспилотники, если это необходимо для защиты важных объектов, не находящихся под охраной силовых ведомств.

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