Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Разведывательно-ударные дроны коптерного типа концерна «Калашников» применяются в СВО

Короткая ссылка
Беспилотники коптерного типа производства концерна «Калашников» применяются в ближней зоне в ходе спецоперации.

Об этом ТАСС рассказал президент концерна Алан Лушников.

«Это как разведывательные, так и разведывательно-ударные коптеры», — сказал Лушников.

По его словам, такие беспилотники применяются в ближней зоне до 1,5 км.

Ранее Лушников заявил, что усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году.

Также президент России Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что по основным видам вооружения производство в стране увеличено в 2,7 раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить