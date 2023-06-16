Разведывательно-ударные дроны коптерного типа концерна «Калашников» применяются в СВО

Беспилотники коптерного типа производства концерна «Калашников» применяются в ближней зоне в ходе спецоперации.

Об этом ТАСС рассказал президент концерна Алан Лушников.

«Это как разведывательные, так и разведывательно-ударные коптеры», — сказал Лушников.

По его словам, такие беспилотники применяются в ближней зоне до 1,5 км.

Ранее Лушников заявил, что усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году.

Также президент России Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что по основным видам вооружения производство в стране увеличено в 2,7 раза.