Глава «Калашникова»: усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников не исключил, что усовершенствованный автомат АК-12 может появиться в зоне российской специальной военной операции уже в этом году.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Лушникова, в данный момент автомат проходит тестирование в режиме реальных боевых действий.

«И если всё будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускать их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в зоне СВО. — RT) произойдёт уже в этом году», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лушников рассказал, что винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии.