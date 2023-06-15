Глава «Калашникова»: усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Лушникова, в данный момент автомат проходит тестирование в режиме реальных боевых действий.
«И если всё будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускать их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в зоне СВО. — RT) произойдёт уже в этом году», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Лушников рассказал, что винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии.