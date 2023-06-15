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Глава «Калашникова»: усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году

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Президент концерна «Калашников» Алан Лушников не исключил, что усовершенствованный автомат АК-12 может появиться в зоне российской специальной военной операции уже в этом году.
Глава «Калашникова»: усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Лушникова, в данный момент автомат проходит тестирование в режиме реальных боевых действий.

«И если всё будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускать их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в зоне СВО. — RT) произойдёт уже в этом году», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лушников рассказал, что винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии.

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