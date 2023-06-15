Певица Анита Цой рассказала подробности о представленной на ПМЭФ продукции «Цойкины рецепты»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) народная артистка России, певица Анита Цой представила эксклюзивную линейку фирменных закруток и консервации «Цойкины рецепты».

Все продукты, используемые при их производстве, выращиваются на личном приусадебном хозяйстве, «Цойкиной Ферме», по самым передовым и запатентованным технологиям.

Среди продукции, в том числе, маринованные огурцы, варенья, компоты и корейская капуста кимчи, приготовленная по специальной технологии для увеличения срока хранения.

Как отметила сама певица в беседе с RT, приготовление кимчи — это очень трудоёмкий процесс, который занимает пять недель. Кроме того, по её словам, ещё одна сложность заключается в том, что срок хранения кимчи ограничен. Например, в Корее он составляет от трёх недель до месяца.

«И плюс у них просто нет ингредиента, который кладут наши бабушки, который делает кимчи крепким, хрустящим и, конечно, жизнеспособным и конкурентоспособным именно в настоящее время. Ингредиент называется дуб. Он не растёт в Корее», — рассказала собеседница RT.

Помимо этого, Цой подчеркнула, что нужно заниматься подъёмом российского производства. По её мнению, новое поколение готово сегодня «совершить революцию» в сфере сельского хозяйства.

«Я сейчас работаю с людьми — они айтишники, перешедшие в сельское хозяйство. Они становятся настоящими крутыми аграриями. Это очень приятная тенденция», — заключила певица.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам текущего года может вырасти как минимум на 10%.