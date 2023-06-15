Губернатор сообщил, что в Краснодарском крае в 2022 году сняли 37 фильмов

В Краснодарском крае в 2022 году сняли 37 фильмов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Краснодарском крае в прошлом году сняли 37 фильмов. Мы создаём все условия для развития кинематографического бизнеса», — приводит РИА Новости его слова в ходе сессии «Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций».

Кондратьев добавил, что фильмы должны приносить эмоции и по-настоящему волновать зрителей.

Губернатор отметил, что компенсация затрат на киноиндустрию составила в текущем году до 30%.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку российской анимационной отрасли.