Вице-премьер Белоусов назвал оптимальным курс 80—90 рублей за доллар
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«Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80—90 рублей за доллар», — приводит РИА Новости его слова в кулуарах ПМЭФ.
Белоусов добавил, что такая цена комфортна для бюджета, экспортёров и импортёров.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин перечислил причины ослабления национальной валюты, а также сделал прогноз по ситуации с курсами доллара и евро.