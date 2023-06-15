Вице-премьер Белоусов назвал оптимальным курс 80—90 рублей за доллар

Курс в диапазоне 80—90 рублей за доллар является оптимальным и комфортным для экономики. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80—90 рублей за доллар», — приводит РИА Новости его слова в кулуарах ПМЭФ.

Белоусов добавил, что такая цена комфортна для бюджета, экспортёров и импортёров.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин перечислил причины ослабления национальной валюты, а также сделал прогноз по ситуации с курсами доллара и евро.