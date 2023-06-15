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Инвестиционный стратег Бахтин допустил коррекцию курса доллара в пределах 80—81 в конце июня

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин перечислил причины ослабления национальной валюты, а также сделал прогноз по ситуации с курсами доллара и евро.
Инвестиционный стратег Бахтин допустил коррекцию курса доллара в пределах 80—81 в конце июня
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Одна из причин ослабления рубля — сокращение притока валютной выручки из-за невысоких цен на нефть, поделился эксперт в беседе с Life.ru.

При этом импорт продолжает восстанавливаться, поставщикам требуется больше валюты для оплаты иностранных товаров, констатировал он.

Бахтин выразил мнение, что в настоящий момент рубль находится на минимумах и его падение на этом прекратится. В перспективе ожидается плавное восстановление.

По оценкам специалиста, до конца июня доллар может вернуться к 80—81, евро — к 86—87, а юань может отступить к 11,4.

Ранее политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН выразил мнение, что цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.

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