Инвестиционный стратег Бахтин допустил коррекцию курса доллара в пределах 80—81 в конце июня
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Одна из причин ослабления рубля — сокращение притока валютной выручки из-за невысоких цен на нефть, поделился эксперт в беседе с Life.ru.
При этом импорт продолжает восстанавливаться, поставщикам требуется больше валюты для оплаты иностранных товаров, констатировал он.
Бахтин выразил мнение, что в настоящий момент рубль находится на минимумах и его падение на этом прекратится. В перспективе ожидается плавное восстановление.
По оценкам специалиста, до конца июня доллар может вернуться к 80—81, евро — к 86—87, а юань может отступить к 11,4.
Ранее политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН выразил мнение, что цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.