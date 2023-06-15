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Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране границы в Белгородской области

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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к службе по охране государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам в Белгородской области.
Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране границы в Белгородской области
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом рассказал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.

«В районе населённого пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП», — сказал Кадыров.

По его словам, российские подразделения заступили также на дежурство на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района. 

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что чеченские бойцы уже работают на приграничной территории Белгородской области.

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