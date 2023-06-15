Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране границы в Белгородской области
- РИА Новости
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Об этом рассказал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.
«В районе населённого пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП», — сказал Кадыров.
По его словам, российские подразделения заступили также на дежурство на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района.
Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что чеченские бойцы уже работают на приграничной территории Белгородской области.