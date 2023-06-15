Фальков: почти 180 программ в шести вузах участвуют в проекте новой системы образования

Почти 179 программ базового высшего образования в шести вузах участвуют в эксперименте по изменению уровней высшего образования и охватывают все специальности.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на ПМЭФ.

«В этом году в эксперименте участвуют шесть вузов, 179 программ базового высшего образования. Причём вся палитра: это и материаловедение, и химия, и самолётоавиастроение, и двигатели для летательных аппаратов, и юриспруденция, и педагогика, и, по-моему, даже медиакоммуникации и психология», — отметил он.

13 июня министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что российская сторона работает над повышением уровня преподавания русского языка за рубежом.

По его словам, в частности, создаются классы, передаются учебники, оборудование, проходит обмен школьниками и учителями.