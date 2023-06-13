Кравцов: Россия работает над повышением уровня преподавания русского языка за рубежом

Российская сторона работает над повышением уровня преподавания русского языка за рубежом.

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Важно, чтобы было желание изучать русский язык. Для этого мы создаём все необходимые условия», — цитирует его РИА Новости.

Кравцов рассказал, что, в частности, создаются классы, передаются учебники, оборудование, проходит обмен школьниками и учителями.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык.