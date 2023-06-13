Кравцов: Россия работает над повышением уровня преподавания русского языка за рубежом
- РИА Новости
Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Важно, чтобы было желание изучать русский язык. Для этого мы создаём все необходимые условия», — цитирует его РИА Новости.
Кравцов рассказал, что, в частности, создаются классы, передаются учебники, оборудование, проходит обмен школьниками и учителями.
Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык.