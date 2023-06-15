В Минфине заявили, что майнинг криптовалюты мог бы приносить 20 млрд рублей налогов
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Он подчеркнул, что прибыль майнеров оценивается примерно в 100 млрд рублей.
«Исходя из этого можно сделать расчёт, применив ставку 20%, что при текущих условиях это могло бы быть порядка 20 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Чебескова на сессии ПМЭФ «Майнинг как «белый лебедь» российской экономики: что нужно делать уже сейчас?».
В апреле руководитель экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой заявил, что до конца 2023 года проект о легализации майнинга должен быть принят.