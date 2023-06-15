Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минфине заявили, что майнинг криптовалюты мог бы приносить 20 млрд рублей налогов

Короткая ссылка
Майнинг криптовалюты в России потенциально может приносить порядка 20 млрд рублей налогов. Об этом заявил директор департамента финансовой политики российского Министерства финансов Иван Чебесков.
В Минфине заявили, что майнинг криптовалюты мог бы приносить 20 млрд рублей налогов
  • © South_agency

Он подчеркнул, что прибыль майнеров оценивается примерно в 100 млрд рублей.

«Исходя из этого можно сделать расчёт, применив ставку 20%, что при текущих условиях это могло бы быть порядка 20 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Чебескова на сессии ПМЭФ «Майнинг как «белый лебедь» российской экономики: что нужно делать уже сейчас?». 

В апреле руководитель экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой заявил, что до конца 2023 года проект о легализации майнинга должен быть принят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить