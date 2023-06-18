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Психолог Деулин назвал необходимые качества, чтобы стать хорошим отцом

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Анастасия Румянцева
Декан факультета экстремальной психологии, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ кандидат психологических наук Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, что, по его мнению, формирование такой общекультурной компетенции, как отцовство, должно входить в содержание программ по воспитанию юношей во всех образовательных организациях.
Психолог Деулин назвал необходимые качества, чтобы стать хорошим отцом
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

«Такая компонента программы обеспечит развитие традиционных ценностей, культурного кода, будет способствовать этнопсихологической идентичности. Если задать вопрос «Как стать отцом?» в социально-психологическом плане, то прежде всего необходимо развивать в себе следующие психологические составляющие: альтруизм, решительность, эмпатийное отношение, мудрость, умение брать ответственность за свои слова и поступки, психологическая зрелость, склонность к компромиссу, честность, добросердечие», — объяснил эксперт.

Но самое главное — это, по его мнению, искренняя любовь к процессу воспитания детей.

«Чтобы сформировать эти элементы, необходимо осознанное понимание статуса отцовства, сознательное отношение к этому явлению и психологическая готовность. Любовь к отцовству закладывается ещё в семье, где царит атмосфера любви и дружбы», — рассказал психолог.

На примере отца мальчик получает хорошую практику, у него формируется сценарий этой роли, отметил Деулин.

«Он как бы репетирует своё возможное отцовство, наблюдая за родителем. Ну и немаловажное значение имеет, конечно, социальная среда, её стереотипы, общественные ценности, парадигмы, которые доминируют в обществе. Если общество в целом поощряет отцовство, «рекламирует» его, то и прогноз благоприятный», — заключил собеседник RT.

В 2023 году Международный день отца отмечается 18 июня.

Ранее медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова в беседе с RT рассказала о рефлексии и её влиянии на психическое здоровье человека.

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