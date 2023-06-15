Тюменские учёные создали технологии для улучшения дорог на Ямале

Сотрудники межрегионального НЦ ЗапСибНОЦа разработали уникальные технологии, которые помогут значительно повысить износостойкость и качество покрытия арктических трасс. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского госуниверситета.

«Информация для исследования и разработок была собрана с 11 стационарных постов наблюдения за водно-тепловым режимом земляного полотна. Это один из многих примеров сотрудничества», — цитирует ИА «Север-Пресс» сообщение.

Отмечается, что разработки тюменских ученых носят прикладной характер и будут применены в арктических регионах.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что завершение работ по строительству южной части Московского скоростного диаметра (МСД) запланировано на 2023 год.