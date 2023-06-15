Психолог Ассовская: недостаточная социализация и психотравмы могут сделать ребёнка застенчивым

Психолог детской неврологической клиники «Прогноз» Анна Ассовская сообщила, что, по мнению большинства специалистов, детская застенчивость скорее приобретённое качество, нежели врождённое.

«Если окружение ребёнка состоит из застенчивых людей или значимый взрослый застенчивый — естественно, он будет подражать этому поведению», — сообщила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Ассовской, к застенчивости приводят недостаточно развитые социальные навыки, а также психологические травмы.

Также у нейробиологов есть мнение, что дефицит дофамина и серотонина может приводить к подобному поведению.

«Они обосновывают это тем, что если у человека нарушен обмен нейромедиаторов в головном мозге, то это нарушение в целом ослабляет центральную нервную систему и, соответственно, может появляться застенчивость», — пояснила Ассовская.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.