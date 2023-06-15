Психолог Ассовская: недостаточная социализация и психотравмы могут сделать ребёнка застенчивым
- Gettyimages.ru
- © PhotoAlto/Sandro Di Carlo Darsa
«Если окружение ребёнка состоит из застенчивых людей или значимый взрослый застенчивый — естественно, он будет подражать этому поведению», — сообщила психолог в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению Ассовской, к застенчивости приводят недостаточно развитые социальные навыки, а также психологические травмы.
Также у нейробиологов есть мнение, что дефицит дофамина и серотонина может приводить к подобному поведению.
«Они обосновывают это тем, что если у человека нарушен обмен нейромедиаторов в головном мозге, то это нарушение в целом ослабляет центральную нервную систему и, соответственно, может появляться застенчивость», — пояснила Ассовская.
Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.