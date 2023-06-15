Министр энергетики Запорожской области: регион готовится запустить более 100 предприятий
- РИА Новости
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Об этом пишет «ПолитЭксперт».
«Запущено более 100 промышленных предприятий. На освобождённой территории 224 промышленных предприятия, то есть остальные необходимо нам запустить. Это первоочередная задача», — отметил Еланцев.
По словам министра, чтобы эти предприятия заработали, необходимо найти сбыт, комплектующие для производства и установить кооперационные связи.
В конце мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года.