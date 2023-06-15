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Министр энергетики Запорожской области: регион готовится запустить более 100 предприятий

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Министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев на полях ПМЭФ сообщил, что в регионе запустят более 100 предприятий.
Министр энергетики Запорожской области: регион готовится запустить более 100 предприятий
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Об этом пишет «ПолитЭксперт».

«Запущено более 100 промышленных предприятий. На освобождённой территории 224 промышленных предприятия, то есть остальные необходимо нам запустить. Это первоочередная задача», — отметил Еланцев.

По словам министра, чтобы эти предприятия заработали, необходимо найти сбыт, комплектующие для производства и установить кооперационные связи.

В конце мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года.

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