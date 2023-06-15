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Глава ГУВМ МВД Казакова: 4,2 млн иностранных граждан в России прошли дактилоскопическую регистрацию

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Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила в эксклюзивном интервью RT, что 4,2 млн иностранных граждан в России прошли дактилоскопическую регистрацию.

«С конца 2021 года введено условие прохождения дактилоскопической регистрации для иностранных граждан, которые прибывают в Россию на работу на срок свыше 90 суток. В прошлом году у нас на территории России находились порядка 5,7 млн иностранных граждан, 4,2 млн из них прошли эту процедуру. Выявлялись лица, которые были в розыске, и въезд им был закрыт. Мы стремимся к тому, чтобы дактилоскопическую регистрацию иностранцы проходили при пересечении границы, но это будет в будущем, когда все наши пункты пропуска будут обеспечены соответствующей дактилоскопической аппаратурой», — сообщила она.

С 1 января в России по экстерриториальному принципу будет проводиться добровольная государственная дактилоскопическая регистрация для иностранцев, лиц без гражданства и россиян.

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