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Профессор РУДН Тетельмин: Каховскую ГЭС можно восстановить за год

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Профессор РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин заявил, что в условиях мирной обстановки восстановление Каховской ГЭС может занять примерно год.
Профессор РУДН Тетельмин: Каховскую ГЭС можно восстановить за год
  • AFP

«Разрушена только бетонная часть, и то её оголовок, её верхняя часть, бычки (бетонные опоры подвижных металлических затворов. — RT)... Речь будет идти о восстановлении вот тех бычков, которые упали, не выдержав многократного обстрела», — прокомментировал Тетельмин в интервью телеканалу «Звезда».

Специалист напомнил, что разрушившуюся в 2009 году Саяно-Шушенскую ГЭС удалось восстановить в течение нескольких лет. По его словам, с Каховской ГЭС будет проще, так как по мощности она в 20 раз меньше.

«Поэтому, я думаю, в течение года можно всё восстановить и она будет как новенькая. Но для этого нужна, конечно, мирная ситуация», — подчеркнул учёный.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС будет обеспечена в полном объёме на фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС.

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