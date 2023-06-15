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Врач Нечаева перечислила меры доврачебной помощи для спасения утопающего

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Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, как помочь спасённому из воды человеку.
Врач Нечаева перечислила меры доврачебной помощи для спасения утопающего
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Vershinsky

Прежде всего, пострадавшего надо быстро и аккуратно извлечь из воды. При подозрении на сломанный позвоночник, вытаскивать лучше всего на чём-то твёрдом и устойчивом, например, на доске, отметила врач в беседе с РИАМО.

Далее необходимо вызвать скорую помощь, а затем приступить к мерам доврачебной помощи: раздеть пострадавшего до пояса, очистить нос и рот от грязи, слизи, тины, уложить его животом на колено или на валик и, надавливая на грудь, удалить воду из желудка и лёгких.

Затем следует проверить пульс, реакцию зрачков на свет, наличие дыхания, и, если необходимо, приступить к искусственному дыханию и массажу сердца.

Если человек пришёл в себя до приезда врачей, его нужно уложить на бок, согреть, по возможности напоить горячим чаем, заключила Нечаева.

Ранее спасатель Любовь Кулакова в беседе с «Невскими новостями» рассказала, какие действия должен предпринять взрослый в случае, если в дыхательных путях у ребёнка застрял инородный предмет.

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