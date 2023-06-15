Врач Нечаева перечислила меры доврачебной помощи для спасения утопающего

Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, как помочь спасённому из воды человеку.

Прежде всего, пострадавшего надо быстро и аккуратно извлечь из воды. При подозрении на сломанный позвоночник, вытаскивать лучше всего на чём-то твёрдом и устойчивом, например, на доске, отметила врач в беседе с РИАМО.

Далее необходимо вызвать скорую помощь, а затем приступить к мерам доврачебной помощи: раздеть пострадавшего до пояса, очистить нос и рот от грязи, слизи, тины, уложить его животом на колено или на валик и, надавливая на грудь, удалить воду из желудка и лёгких.

Затем следует проверить пульс, реакцию зрачков на свет, наличие дыхания, и, если необходимо, приступить к искусственному дыханию и массажу сердца.

Если человек пришёл в себя до приезда врачей, его нужно уложить на бок, согреть, по возможности напоить горячим чаем, заключила Нечаева.

Ранее спасатель Любовь Кулакова в беседе с «Невскими новостями» рассказала, какие действия должен предпринять взрослый в случае, если в дыхательных путях у ребёнка застрял инородный предмет.