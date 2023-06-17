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Специалист Чихринова: с трёх лет уже можно учить ребёнка кататься на двухколёсном самокате

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Анастасия Румянцева
Специалист Александра Чихринова рассказала в беседе с RT, как выбрать самокат и скейтборд для ребёнка. По её словам, на самокате с тремя колесами могут кататься дети с двух до трёх лет, пока у них только формируются моторные функции.
Специалист Чихринова: с трёх лет уже можно учить ребёнка кататься на двухколёсном самокате
  • Gettyimages.ru
  • © Nadezhda1906

«С трёх лет уже можно учить ребёнка держать равновесие и кататься на двухколёсном самокате. Важно помнить, что активный период формирования осанки идёт до восьми лет. Чтобы не произошло искривление позвоночника, при катании на самокате необходимо регулярно менять толчковую ногу. Кроме того, раннее катание на самокате тренирует вестибулярный аппарат», — объяснила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Ребёнку, только начинающему обучение езде на самокате, идеально подойдёт трехколёсный лёгкий пластиковый самокат, посоветовала специалист.

«Первый скейтборд рекомендуется покупать детям старше пяти лет. К этому возрасту опорно-двигательный аппарат можно считать достаточно сформированным для обучения езде на таком транспорте. Ребёнку, только начинающему обучение езде на скейтборде, идеально подойдёт модель до семи дюймов в длину с металлической основой и качественной декой из канадского клёна», — добавила она.

В любом случае важно позаботиться о безопасности: вместе с самокатом и скейтбордом надо купить шлем и другую защиту, подчеркнула собеседница RT.

Высота руля самоката влияет на правильную позу при катании ребёнка, напомнила эксперт.

«Он должен упираться руками в руль, а не задирать их. Оптимальную высоту можно рассчитать: измерьте расстояние от стоп до согнутых локтей. К полученному числу прибавьте 5—10 см», — рассказала она.

Что касается скейтборда, то подвеска должна быть выполнена из металла — алюминия или стали, объяснила Чихринова.

«Ширина подвески не должна превышать ширину скейтборда, чтобы во время езды ребёнок не потерял устойчивость. Диаметр колес следует выбирать средний: от 52 до 56 мм. Такие колеса обеспечивают оптимальную манёвренность», — добавила специалист.

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