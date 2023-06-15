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Исследование: 82% руководителей назвали ответственность самым ценным качеством сотрудников

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Исследовательский центр «Зарплаты.ру» и онлайн-университет востребованных профессий Skypro провели совместное исследование с целью выяснить, какие качества руководители больше всего ценят в своих сотрудниках, и, напротив, какие качества их больше всего раздражают.
Исследование: 82% руководителей назвали ответственность самым ценным качеством сотрудников
  • Gettyimages.ru
  • © LDProd

Об этом пишут «Известия».

Выяснилось, что руководители российских компаний больше всего ценят в своих сотрудниках ответственность (82%), внимательность в работе (59%), умение найти выход в трудной ситуации (59%), соблюдение дедлайнов и решение задач в срок (55%), верность делу и работе (53%).

В числе качеств, которые больше всего не нравятся в сотрудниках, респонденты отметили перекладывание ответственности на других (44%), непунктуальность (43%), нежелание развиваться (40%), а также невнимательность (36%), отсутствие самостоятельности (35%) и инициативы (32%), неготовность выполнять некоторые задачи по поручению (31%).

Ранее URA.RU сообщало, что сервис по поиску работы «Зарплата.ру» представил подборку необычных вакансий в Челябинске.

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