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Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания

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Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области возобновила работу после возгорания, которое произошло на станции днём ранее.
Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России», — приводит заявление компании ТАСС.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что более 360 тыс. потребителей остались без света из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС.

Также сообщалось, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.

По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.

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