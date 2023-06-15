Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания
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«Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России», — приводит заявление компании ТАСС.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что более 360 тыс. потребителей остались без света из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС.
Также сообщалось, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.
По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.