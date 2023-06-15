Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания

Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области возобновила работу после возгорания, которое произошло на станции днём ранее.

«Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России», — приводит заявление компании ТАСС.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что более 360 тыс. потребителей остались без света из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС.

Также сообщалось, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.

По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.