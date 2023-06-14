Более 360 тысяч потребителей остались без света из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС

После пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области ограничено потребление электричества у 364 тыс. потребителей.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 16:00 в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тыс. потребителей», — написал он в Telegram.

Уточняется, что энергетики реализовали ряд мероприятий, чтобы увеличить перетоки мощности.

Ранее Голубев завил, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.

По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.