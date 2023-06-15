В Лене не выявили превышения ПДК нефтепродуктов после столкновения танкеров
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Была исследована вода ниже по течению от Киренска в районе четырёх населённых пунктов.
«По результатам исследований превышения содержания нефтепродуктов в реке не установлено», — сообщило ведомство.
Роспотребнадзор напомнил о недопустимости использования для рекреационных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воды из Лены ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее также отмечал, что признаков масляного пятна в акватории Лены нет.
12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов. После этого в Киренском районе области был введён режим чрезвычайной ситуации.
В акваторию реки могло попасть от 60 до 90 т бензина АИ-92.