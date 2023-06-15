Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Лене не выявили превышения ПДК нефтепродуктов после столкновения танкеров

Короткая ссылка
Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения содержания нефтепродуктов в воде реки Лены после того, как в Иркутской области столкнулись два танкера.
В Лене не выявили превышения ПДК нефтепродуктов после столкновения танкеров
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Была исследована вода ниже по течению от Киренска в районе четырёх населённых пунктов.

«По результатам исследований превышения содержания нефтепродуктов в реке не установлено», — сообщило ведомство.

Роспотребнадзор напомнил о недопустимости использования для рекреационных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воды из Лены ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее также отмечал, что признаков масляного пятна в акватории Лены нет.

12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов. После этого в Киренском районе области был введён режим чрезвычайной ситуации.

В акваторию реки могло попасть от 60 до 90 т бензина АИ-92.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить