В Лене не выявили превышения ПДК нефтепродуктов после столкновения танкеров

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения содержания нефтепродуктов в воде реки Лены после того, как в Иркутской области столкнулись два танкера.

Была исследована вода ниже по течению от Киренска в районе четырёх населённых пунктов.

«По результатам исследований превышения содержания нефтепродуктов в реке не установлено», — сообщило ведомство.

Роспотребнадзор напомнил о недопустимости использования для рекреационных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воды из Лены ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее также отмечал, что признаков масляного пятна в акватории Лены нет.

12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов. После этого в Киренском районе области был введён режим чрезвычайной ситуации.

В акваторию реки могло попасть от 60 до 90 т бензина АИ-92.