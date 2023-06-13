Губернатор: признаков масляного пятна в акватории реки Лены от столкновения танкеров нет

В акватории реки Лены, где в результате столкновения танкеров произошёл разлив бензина, отсутствуют признаки масляного пятна от нефтепродуктов.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«На данный момент в акватории признаков масляного пятна от нефтепродуктов нет. Запаха нет», — цитирует его РИА Новости.

Губернатор добавил, что жалоб от людей из населённых пунктов по течению Лены нет.

По его словам, мониторинг качества воды будет продолжен, чтобы убедиться в безопасности акватории для людей и животных.

Ранее Кобзев сообщил, что после столкновения двух танкеров в акваторию реки могло попасть от 60 до 90 т бензина АИ-92.

12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов.

После этого в Киренском районе области был введён режим чрезвычайной ситуации.