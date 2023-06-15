Экономист Кикевич рассказал, что россияне могут получать пенсию ещё до выхода на неё
Он напомнил, что пенсия должна складываться из накопительной части и трудовой пенсии, которую люди могут получать по достижении определённого возраста в зависимости от накопленных баллов.
«Её можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин», — сказал Кикевич URA.RU.
По данным Росстата, после выхода на пенсию россияне продолжают работать в течение почти 7,5 года.