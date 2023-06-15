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Экономист Кикевич рассказал, что россияне могут получать пенсию ещё до выхода на неё

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Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказал экономист, консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.

Он напомнил, что пенсия должна складываться из накопительной части и трудовой пенсии, которую люди могут получать по достижении определённого возраста в зависимости от накопленных баллов.

«Её можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин», — сказал Кикевич URA.RU.

По данным Росстата, после выхода на пенсию россияне продолжают работать в течение почти 7,5 года.

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