Глава «Эксперт РА» Чекурова: мировая рецессия станет основным риском для экономики России
Об этом информирует РИА Новости.
«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления», — сказала Чекурова.
Также, по её словам, мягкая рецессия может ударить по ценам на российский экспорт. Как отметила Чекурова, это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что быстро перестроить российскую экономику невозможно.
Также сообщалось, что в России ожидается рекордный уровень выдачи ипотеки в 2023 году.