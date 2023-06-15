Глава «Эксперт РА» Чекурова: мировая рецессия станет основным риском для экономики России

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире.

Об этом информирует РИА Новости.

«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления», — сказала Чекурова.

Также, по её словам, мягкая рецессия может ударить по ценам на российский экспорт. Как отметила Чекурова, это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что быстро перестроить российскую экономику невозможно.

Также сообщалось, что в России ожидается рекордный уровень выдачи ипотеки в 2023 году.