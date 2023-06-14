В России ожидается рекордный уровень выдачи ипотеки в 2023 году

В 2023 году объём выдачи ипотеки в России впервые может превысить 6 трлн рублей.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Анатолия Печатникова.

«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьёзными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждём нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них по-прежнему главный финансовый инструмент», — отметил Печатников.

По его словам, ипотечный сегмент в России полностью восстановится.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.