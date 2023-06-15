В Москве в здании Общественной палаты произошло задымление из-за короткого замыкания
В ночь на 15 июня в Москве в здании Общественной палаты России произошло задымление из-за короткого замыкания.
Об этом информирует ТАСС.
«Проверка здания завершена, источника возгорания не обнаружено», — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в МЧС сообщили, что мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме в Пермском крае.
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