В Москве в здании Общественной палаты произошло задымление из-за короткого замыкания

В ночь на 15 июня в Москве в здании Общественной палаты России произошло задымление из-за короткого замыкания.

Об этом информирует ТАСС. «Проверка здания завершена, источника возгорания не обнаружено», — говорится в сообщении. Пострадавших в результате инцидента нет. Ранее в МЧС сообщили, что мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме в Пермском крае.