В МЧС сообщили, что мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме в Пермском крае
«Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красновишерск, улица Лоскутова поступило 14 июня в 22:10», — говорится в заявлении в Telegram.
В МЧС добавили, что в результате ЧП пострадал мужчина, пожар ликвидирован.
Также в министерстве сообщили, что два человека с четвёртого этажа спустились по автолестнице.
Ранее в МЧС сообщили, что взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Энгельсе (Саратовская область).
Конструкции здания не были повреждены, никто не пострадал.