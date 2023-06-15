В МЧС сообщили, что мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме в Пермском крае

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Красновишерске Пермского края пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красновишерск, улица Лоскутова поступило 14 июня в 22:10», — говорится в заявлении в Telegram.

В МЧС добавили, что в результате ЧП пострадал мужчина, пожар ликвидирован.

Также в министерстве сообщили, что два человека с четвёртого этажа спустились по автолестнице.

Ранее в МЧС сообщили, что взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Энгельсе (Саратовская область).

Конструкции здания не были повреждены, никто не пострадал.