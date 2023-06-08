Взрыв газа произошёл на десятом этаже многоквартирного дома в Энгельсе

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Энгельсе (Саратовская область). Конструкции здания не повреждены, никто не пострадал.

Об этом сообщило МЧС.

«Предварительная информация — произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточнённая информация с места — возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы», — сказали журналистам в ведомстве, сообщение приводит РИА Новости.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве баллона с углекислотой в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы.