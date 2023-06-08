Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Взрыв газа произошёл на десятом этаже многоквартирного дома в Энгельсе

Короткая ссылка
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Энгельсе (Саратовская область). Конструкции здания не повреждены, никто не пострадал.
Взрыв газа произошёл на десятом этаже многоквартирного дома в Энгельсе
  • globallookpress.com

Об этом сообщило МЧС.

«Предварительная информация — произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточнённая информация с места — возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы», — сказали журналистам в ведомстве, сообщение приводит РИА Новости.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве баллона с углекислотой в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить