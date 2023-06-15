Скворцова: специалисты ФМБА России начали вакцинацию населения Херсонской области

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова заявила, что сотрудники Федерального медико-биологического агентства России начали вакцинацию населения Херсонской области.

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы начали уже вакцинацию сегодня», — сказала Скворцова.

Отмечается, что речь идёт в первую очередь о вакцинах от гепатита A, дизентерии и брюшного тифа.

При этом Скворцова добавила, что завтра в Херсонскую область будет отправлена ещё одна машина с вакцинами.

«Для того, чтобы не было ограничений никаких», — сказала руководитель ФМБА.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.

Также Скворцова рассказала, что превышений радиационного фона на ЗАЭС нет.