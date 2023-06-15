Скворцова: специалисты ФМБА России начали вакцинацию населения Херсонской области
Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы начали уже вакцинацию сегодня», — сказала Скворцова.
Отмечается, что речь идёт в первую очередь о вакцинах от гепатита A, дизентерии и брюшного тифа.
При этом Скворцова добавила, что завтра в Херсонскую область будет отправлена ещё одна машина с вакцинами.
«Для того, чтобы не было ограничений никаких», — сказала руководитель ФМБА.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.
Также Скворцова рассказала, что превышений радиационного фона на ЗАЭС нет.