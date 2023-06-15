Путин провёл встречу с главой ФМБА Скворцовой

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что встреча началась с обсуждения вопроса касательно Каховской ГЭС.

«Начнём, наверное, с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС», — сказал Путин.

Сообщается, что встреча прошла в Кремле.

При этом Скворцова заявила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС.