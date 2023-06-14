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СК завёл дело по факту обнаружения тел двух утонувших девочек в пруду в Петербурге

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух девочек 12 и 14 лет в Никольском пруду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что тела двух несовершеннолетних обнаружили в Никольском пруду, находящемся на территории Петродворцового района Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.

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