Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста до 21 года
- РИА Новости
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Отмечается, что поэтапное повышение призывного возраста поможет обеспечить «получение гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».
Ранее стало известно, что комитет Государственной думы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предполагающий поэтапное повышение призывного возраста до 21 года.
13 марта в Госдуму был внесён проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года.
Документ предусматривает переходный период до 2026 года.
Верхний предел призывного возраста предлагается повысить до 30 лет.