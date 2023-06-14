Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Отмечается, что поэтапное повышение призывного возраста поможет обеспечить «получение гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

Ранее стало известно, что комитет Государственной думы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предполагающий поэтапное повышение призывного возраста до 21 года.

13 марта в Госдуму был внесён проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года.

Документ предусматривает переходный период до 2026 года.

Верхний предел призывного возраста предлагается повысить до 30 лет.