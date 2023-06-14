Мурашко: Минздрав поддерживает недопустимость смены пола на основании желания пациента

Российское Министерство здравоохранения поддерживает недопустимость смены пола на основании желания пациента.

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе пленарного заседания Государственной думы.

«Министерство здравоохранения поддерживает недопустимость смены пола на основании только лишь желания пациента или тех или иных, так скажем, неправомочных действий», — цитирует министра ТАСС.

В конце мая в Госдуму был внесён законопроект о полном запрете медицинских операций по смене пола.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.