Полиция нашла мать двух оставленных в Воронеже четырёхлетних девочек
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по региону.
Оставленных без присмотра детей обнаружили 8 июня на улице Торпедо в Коминтерновском районе города. Девочки плакали в песочнице, когда их заметила жительница и обратилась в полицию.
В настоящее время дети находятся в больнице на обследовании.
«Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали kp.ru в СК.
Ранее сообщалось, что в Волгограде разыскивают мать четырёхлетнего мальчика, найденного 8 июня на улице Быкова.