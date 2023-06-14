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Полиция нашла мать двух оставленных в Воронеже четырёхлетних девочек

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Установлена личность матери, которая оставила двух четырёхлетних девочек в песочнице в Воронеже. Полиции удалось с ней связаться. Женщина находится в другом городе.
Полиция нашла мать двух оставленных в Воронеже четырёхлетних девочек
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по региону.

Оставленных без присмотра детей обнаружили 8 июня на улице Торпедо в Коминтерновском районе города. Девочки плакали в песочнице, когда их заметила жительница и обратилась в полицию.

В настоящее время дети находятся в больнице на обследовании.

«Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали kp.ru в СК.

Ранее сообщалось, что в Волгограде разыскивают мать четырёхлетнего мальчика, найденного 8 июня на улице Быкова.

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