Минздрав: фармотрасль может воспроизвести почти весь ассортимент зарубежных лекарств

Фармацевтическая отрасль России способна воспроизвести практически весь ассортимент зарубежных лекарств.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведён», — цитирует его ТАСС.

Глаголев отметил, что фармацевтическая отрасль России может создать инновационные лекарственные средства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.