Минздрав: фармотрасль может воспроизвести почти весь ассортимент зарубежных лекарств
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Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме.
«Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведён», — цитирует его ТАСС.
Глаголев отметил, что фармацевтическая отрасль России может создать инновационные лекарственные средства.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.