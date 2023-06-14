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Депутат Госдумы Кузнецов: Володин общался с Делимхановым, он жив и здоров

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин общался с Адамом Делимхановым, о ранении которого стало ранее известно, «он жив и здоров».
Депутат Госдумы Кузнецов: Володин общался с Делимхановым, он жив и здоров
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом Кузнецов написал в своём Telegram-канале.

«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — говорится в сообщении Кузнецова.

14 июня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы России сообщил, что Делимханов получил ранение.

При этом в Госдуме опровергли данные из украинских Telegram-каналов о якобы гибели Делимханова.

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