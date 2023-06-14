Депутат Госдумы Кузнецов: Володин общался с Делимхановым, он жив и здоров
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Об этом Кузнецов написал в своём Telegram-канале.
«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — говорится в сообщении Кузнецова.
14 июня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы России сообщил, что Делимханов получил ранение.
При этом в Госдуме опровергли данные из украинских Telegram-каналов о якобы гибели Делимханова.