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«Звезда»: депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение

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Депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы России.
«Звезда»: депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Как отмечается, в Государственной думе «опровергли сообщения о гибели депутата Адама Делимханова».

Ранее данные об этом появились в украинских Telegram-каналах, говорится в сообщении.

«Как утверждают в пресс-службе нижней палаты, парламентарий был ранен», — пишет издание.

13 июня Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и представителями Минобороны, а также руководством областного управления Росгвардии.

Они обсудили предотвращение диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах.

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