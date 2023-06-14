«Звезда»: депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Как отмечается, в Государственной думе «опровергли сообщения о гибели депутата Адама Делимханова».
Ранее данные об этом появились в украинских Telegram-каналах, говорится в сообщении.
«Как утверждают в пресс-службе нижней палаты, парламентарий был ранен», — пишет издание.
13 июня Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и представителями Минобороны, а также руководством областного управления Росгвардии.
Они обсудили предотвращение диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах.