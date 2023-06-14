«АиФ» организует работу мультимедийной редакции на ПМЭФ-2023
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Основная программа форума будет разделена на четыре тематических направления, посвящённых вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан, передаёт сайт «Аргументы и факты».
Всего в рамках основной деловой программы запланировано более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч.
Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня 2023 года.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на ПМЭФ приедут делегации более чем из 100 стран. По его словам, представительность форума по-прежнему остаётся высокой, несмотря на геополитические изменения.